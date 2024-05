Für eine Briefwahl ist ein Wahlschein nötig, den jeder Wahlberechtigte erhält. Den Vordruck dafür gibt es auf der Wahlbenachrichtigung, die per Post von der Stadt oder Gemeinde verteilt wird. Diese Benachrichtigung muss per Post zurückgesendet werden. Das Porto muss der Absender bezahlen. Bei mancher Gemeinde kann der Wahlschein auch per Mail oder online bestellt werden, nur telefonisch ist dies nicht möglich. Der Wahlschein wird dem Wahlberechtigten wieder zugesendet oder er kann bei der Gemeinde abgeholt werden.

Der ausgefüllte Stimmzettel wird in den Stimmzettelumschlag gelegt und geschlossen. Dann unterschreibt der Wählende an Eides statt den Wahlzettel. Stimmzettelumschlag und Wahlzettel werden in einen grünen Wahlbriefumschlag gesteckt, dieser dann verschlossen und versendet. Die Briefwahl muss am Wahltag bis 18 Uhr an der Rücksendeadresse angekommen sein.