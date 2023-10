Zur ersten Veranstaltung des Bündnisses kamen etwa 250 Mitglieder und Sympathisanten zusammen. Zu Gast war auch der ehemalige Verfassungsschutz­präsident und heutige Vorsitzende der "Werte-Union" Hans-Georg-Maaßen (CDU). Er begrüßte in seiner Rede den Zusammenschluss, auch wenn die Werte-Union nicht Mitglied des Bündnisses ist. Er selbst wird weiter in der CDU bleiben, sagte er.

Zur Spitzenkandidatin wurde am Samstag in Erfurt die ehemalige FDP-Landtagsabgeordnete Ute Bergner gewählt. Bergner ist heute Mitglied der "Bürger für Thüringen". Das Wahlbündnis setzt sich nach eigenen Angaben unter anderem für mehr direkte Demokratie, einen verkleinerten Landtag und einen Stopp des Windkraft-Ausbaus ein. Voraussichtlich Mitte Dezember will das Bündnis seine Kandidatenliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr aufstellen.