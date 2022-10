Einen Impftermin bekämen Patienten in dem Südthüringer Facharztzentrum zeitnah, mitunter noch am nächsten Tag. Franke empfiehlt, sich zeitgleich eine Grippeschutzimpfung geben zu lassen. Das sei in Kombination mit der Corona-Impfung "sehr gut möglich". In anderen Praxen klappt es teilweise auch ohne Impftermin, wie an den Kielstein-Standorten oder bei Stefan Grollmisch in Lauscha. Auch in den Impfzentren kann sich mit als auch ohne Termin eine Impfung abgeholt werden.