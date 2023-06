MDR THÜRINGEN: Frau Stückrad, Sie sind Expertin für Bräuche und Traditionen. Wenn ein Fest unter dem Logo "Seid bereit - das große DDR-Fest" angekündigt wird: Was löst das bei Ihnen aus?

Juliane Stückrad: Bei mir persönlich löst es mehr als Irritation aus. Ich, als Juliane Stückrad, lehne das ab. Als Ethnologin weckt das Befremden über dieses Fest dann mein Forschungsinteresse.

Festkultur ist ja etwas, was im Gegensatz zur Alltagskultur stattfindet. Jetzt müsste ich als Ethnografin fairerweise erst einmal die Veranstalter befragen, welche Motivation sie hatten, dieses Fest zu organisieren. Das wäre wichtig herauszukriegen.

Insgesamt ist das Spielen mit der Symbolik des SED-Regimes schon ausgesprochen fragwürdig. Juliane Stückrad

Wenn es nur darum ging, kommerziell etwas anzubieten, von dem man meint, dass es Ostdeutsche anspricht, dann zeugt es doch von einer großen Ahnungslosigkeit über die unterschiedlichen Facetten der DDR-Erinnerungskultur. Wenn es aber Leute sind, die meinen, sie machen da einen Riesenklamauk, dann würde ich fragen: Ist das Fest vielleicht eine Parodie zu DDR-Pionierorganisation und Appellen und diesen ganzen DDR-Organisationen?

Daher weiß ich das gar nicht so richtig, welche Motivation dahinterstand. Und insofern fällt es mir auch schwer, das wirklich zu beurteilen. Insgesamt ist das Spielen mit der Symbolik des SED-Regimes schon ausgesprochen fragwürdig.

Der Thüringer Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, sagte auch, dass ihn der Titel irritiere. Im Netz überschlugen sich die Kommentatoren mit Meinungen, wie mit Begrifflichkeiten der DDR umzugehen sei, also was gut war, was nicht. Ist eine Erinnerungskultur Ihrer Meinung nach immer gleich politisch oder kann man der DDR nach 30 Jahren auch anders, "gelöster", begegnen, selbst wenn solche Begriffe wie "Fahnenappell" fallen?

Da muss man eben unterscheiden, woran erinnert man sich? Ich habe auch einige der Kommentare gelesen. "Auch ich hatte eine sehr glückliche Kindheit in der DDR" und solche Kommentare. Das ist eine sehr individuelle Erinnerungskultur und es gibt ja auch nicht die DDR-Erinnerung.

Jeder hat seine eigenen Erinnerungen an das Leben in der DDR. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Gerhard Leber

Die DDR-Gesellschaft war so vielschichtig und auch innerhalb der Biografien gibt es viele, viele Brüche, dass eigentlich jeder seine individuelle DDR mit sich herumträgt und jeder das Gefühl hat, dass seine Geschichte die wahre DDR-Geschichte ist.

Ich hatte auch eine sehr glückliche Kindheit, aber das lag nicht an der DDR, sondern das lag an meiner Familie, der es gelungen ist, mich vor vielen Zumutungen dieser Diktatur zu bewahren und diese von mir fernzuhalten. Insofern möchte ich eigentlich die Erinnerung an die DDR und die Erinnerung an meine Kindheit nicht vermischen, da differenziere ich. Andere tun das eben weniger.

Nehmen wir mal das Beispiel "Fahnenappell". Vielleicht haben manche da eine persönliche Erinnerung, etwa wie immer auf die hohen Stimmen der Pioniere die FDJler "Freundschaft" brummten. Für andere wiederum bedeutet Appell sofort Kennzeichen der Diktatur. Da frage ich mich, wie soll man sich denn "richtig" erinnern? Wie gelingt es einem, das Persönliche von dem, was man dann eben auch kritisch sieht, zu trennen?

Es gibt jetzt nicht "richtig" oder "falsch" erinnern. Ich finde, es gibt ein informiertes Erinnern und eine würdige Erinnerungskultur. Und diese Symbole der DDR-Massenorganisationen, das sind einfach auch Symbole einer Diktatur gewesen.

Die "Knusperflocken" gibt es auch heute noch zu kaufen. Bildrechte: dpa

Ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich mit sogenannten DDR-Spezialitäten wie Knusperflocken oder so einen eigenen kulinarischen Kosmos zurückholt und sich über den Geschmack an seine Kindheit erinnert. Aber über diese Symbolik finde ich das nicht würdig, auch angesichts des Unrechts, das in dieser Diktatur geschehen ist. Insofern finde ich eine Verwendung dieser Symbole wirklich ausgesprochen fragwürdig.

Nehmen wir einmal eine andere Diktatur: die Nazizeit. Gibt es da aus Expertensicht auch derartige Probleme, dass es schwerfällt, über schöne persönliche Erlebnisse in dieser Zeit zu berichten, weil die Umstände dieser Zeit schlimm waren?

Wir hatten vielleicht alle einmal die Diskussion mit unseren Großeltern. Meine Großmutter, die von den schönen Wanderungen mit dem BDM geschwärmt hat, und wir als Enkel da gesagt haben, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, es ist schön zu wandern, aber der Kontext, der darf nicht ausgeblendet werden. Das ist nun mal die Schwierigkeit dieser Erinnerungskultur.

Das ist unsere Aufgabe, damit immer wieder auch sehr reflektiert umzugehen. Das ist anstrengend und dass man da nicht immer Lust draufhat, das ist klar. Und dass damit jeder vielleicht auch aus seinem sozialen Hintergrund heraus anders umgeht, das ist so. Aber genau deswegen müssen wir miteinander darüber reden und auch gewisse Haltungen kommunizieren.

Zurück zur DDR-Erinnerung. Welche Rolle spielen dabei Menschen aus der alten Bundesrepublik? Sie haben natürlich nicht die DDR-Erfahrungen, also diese persönlichen Erlebnisse. Insofern überwiegt für sie das Bild, das wir heute in der Gesellschaft von der DDR haben - von einer Diktatur eben mit diesen Symbolen, Fahnenappell und so weiter. Und das könnte auch zu diesen Emotionen führen, die wir in den Kommentaren rund um die DDR finden, oder?