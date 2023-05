Ein geplantes Musik- und Familienfest in Friedrichroda im Kreis Gotha hat den Veranstaltern im Vorfeld zahlreiche negative Reaktionen beschert. Das Fest wurde zunächst als "Das große DDR Fest" angekündigt, mit dem Titel "Seid bereit..." - dem Gruß der DDR-Pionierorganisation . Unter anderem standen "Basteln mit den Pionieren" und "Fahnenappell" auf dem Programm.

Die Ankündigung rief heftige Reaktionen hervor. Die Veranstalter berichten, nie zuvor hätte es so viele ablehnende E-Mails und Kommentare gegeben. "Unglaublich, was wir uns da anhören mussten“, schrieben sie in den sozialen Medien. Auch anonyme Anfeindungen und Drohungen hätten sie erhalten.