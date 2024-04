Der Landkreis Sonneberg ist laut Opferberatung ezra ein neuer Schwerpunkt rechter Gewalt in Thüringen. Das geht aus der neuen Jahresbilanz hervor, die die Anlaufstelle in Erfurt vorgestellt hat. Mit 20 rechtsextremen Angriffen und damit sechzehn mehr als im Vorjahr liegt der Landkreis Sonneberg in der aktuellen Gewaltstatistik der Opferberatung auf Platz zwei hinter Erfurt. Zu den Vorfällen zählen auch Überfälle auf eine Geflüchtetenunterkunft, Attacken auf Flüchtlingskinder und Steinwürfe auf politische Gegner.