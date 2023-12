Nur ein Jahr soll es dauern, bis die Studenten das erste Mal vor einer Klasse stehen. So früh wie möglich sollen sie praktische Erfahrungen sammeln und die Dinge lernen, die sich im Hörsaal nur schwer bis gar nicht vermitteln lassen. Mit der Idee will die Universität Erfu rt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, erklärt Professor Gerd Mannhaupt, Vizepräsident für Studienangelegenheiten und Direktor der Erfurt School of Education.

"Wir stellen seit vielen Jahren fest, dass die Schulen ihren Bedarf an Lehrern nicht mehr abdecken können." Besonders gravierend sei die Situation an den Regelschulen, so Mannhaupt. "Da brennt die Hütte. Die stehen nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern die stehen in der Wand und können grad noch Luft holen".