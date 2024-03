"Aufrüsten und abschrecken - Rückkehr in den Kalten Krieg?" war der Titel der von Andreas Menzel und Lars Sänger moderierten Sendung am Montagabend in Erfurt. Neben Oberst Oel waren die Vorsitzende der Thüringer Linken Ulrike Grosse-Röthig, der Sicherheitsberater Nico Lange und die sächsische Grünen-Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg zu Gast.

So ernst das Thema ist, so hitzig diskutierten auch die Gäste im Studio. Im Grunde waren sich alle in einem wesentlichen Punkt einig: keine Eskalation mit Putin, Frieden statt Krieg. Nur bei der Frage über das Wie gingen die Meinungen dann doch ziemlich weit auseinander. Da saß im Publikum einerseits die Fraktion, die Angst um eine weitere Konfrontation mit Russland hat. Es wird befürchtet, dass Waffenlieferungen und eine Aufrüstung Deutschlands Russland proviziere und dadurch eine Spirale der Eskalation in Gang gesetzt werde. Aber es geht auch um persönliche Schicksale: So äußerte eine Mutter offen, dass sie große Angst habe, dass ihr Sohn in den Krieg ziehen müsse.

"Historische Pflicht, friedenstüchtig zu sein"