Die Abwehrkräfte der Bürokratie

Für den Verteidigungspolitik Experten Frank Sauer von der Bundeswehruniversität in München ist der Fall klar: Verteidigungsministerium und Beschaffungsamt wollen sich nur bedingt reformieren lassen. "Die Ministerialbürokratie ist ein gewaltiger Organismus mit starken Abwehrkräften. Das Immunsystem lässt Reform-Initiativen verpuffen, wenn nicht genügend politischer Druck dahinter ist."

Die Behörden hätten gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Sauer. Ihre Arbeit würde aber ineffizient eingesetzt, da zu viele Stellen an zu vielen Entscheidungen beteiligt würden. Pistorius sieht das ähnlich und erklärte jüngst in einem SPIEGEL-Interview, dass er die Prozesse im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr verschlanken wolle. Darüber hinaus seien auch die 3.000 Mitarbeitenden seines Ministeriums in Bonn und Berlin "tatsächlich sehr viele".

Korruptionsgefahr?

Sehr viele Posten bergen auch viel Korruptionsgefahr – gerade in der Sicherheitspolitik. Ein vertrauliches Lagebild des Verteidigungsministeriums, das dem WDR vorliegt, kommt zu dem Ergebnis, dass 2.500 Stellen im Bundeswehrbeschaffungsamt "besonders korruptionsgefährdet" eingestuft werden, weil sie enge Kontakte zur Rüstungsindustrie pflegen, um Aufträge und Fördermittel zu vergeben. Um Korruption zu verhindern, darf auf diesen Posten seit 2004 keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter länger als fünf Jahre sitzen. Im Zuge der Untersuchung des Ministeriums konnten die Beamten feststellen, dass sich das Beschaffungsamt in 450 Fällen nicht an seine eigenen Regeln gehalten hat. Teilweise sitzen die Behördenmitarbeiter seit über 28 Jahren auf korruptionsgefährdeten Stellen. Das Verteidigungsministerium ließ nach Bekanntwerden der Meldung verlauten, dass man dem Problem mit einer erhöhten Fachaufsicht begegnen wolle.

Anti-Korruption-Organisationen stellen der Bundeswehr und ihren Behörden dennoch kein schlechtes Zeugnis aus. Generell habe es in den vergangenen Jahren mit Ausnahme der "Gorch-Fock-Affäre" nur wenige größere Korruptionsskandale in der Bundeswehr gegeben, erklärt Peter Conze von Transparency International Deutschland. Dennoch sei es für den korruptionsanfälligen Verteidigungssektor wichtig, dass gerade jetzt, in Zeiten, in denen politische Verantwortliche nach mehr Tempo bei der Aufrüstung riefen, nicht überhastet Fehler bei der Überprüfung und Neugestaltung von Vergabeprozessen für teilweise milliardenschwere Rüstungsvorhaben gemacht würden.

Die Verbesserung der Unverbesserlichen

Die Reformlust scheint im politischen Berlin nach wie vor vorhanden sein. Die Ergebnisse lassen jedoch noch auf sich warten. Zudem bleibt es mehr als fraglich, ob die angesprochene Koblenzer Behörde sich bei der Verschlankung ihrer Prozesse kooperativer verhalten wird, als dies bei den Amtsvorgängerinnen und -vorgängern von Pistorius der Fall gewesen ist. Gleiches gilt für das Verteidigungsministerium selbst.

Verteidigungsexperte Sauer hat konkrete Vorschläge, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. So sollte in der Bundeswehr die Verantwortung für die Beschaffung stärker delegiert werden, insbesondere wenn es um "Kleinteiliges wie Fahrräder für Kasernen gehe". Dem Beschaffungsamt bliebe so mehr Zeit und Energie für die zentralisierte Beschaffung von teurem, komplexem Großgerät, Waffen und Munition.