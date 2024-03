Der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, hat Berichten über seine Einbestellung in Moskau widersprochen. Lambsdorff sagte, es habe vom russischen Außenministerium zwar eine Einladung zum Gespräch über verschiedene Themen gegeben. Dabei habe es sich aber nicht um eine Einbestellung gehandelt. Der Termin sei schon lange verabredet gewesen. Zu konkreten Inhalten des Gesprächs äußerte sich Lambsdorff nicht. - Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass hatte unter Berufung auf eine anonyme Quelle gemeldet, Lambsdorff sei wegen der Taurus-Abhöraffäre einbestellt worden.

Die EU-Kommission will die Rüstungsproduktion in der Gemeinschaft forcieren. Die EU-Kommission will am Dienstag Pläne für den Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie vorstellen. Es gehe unter anderem um eine Strategie und ein Investitionsprogramm, hieß es von der Brüsseler Behörde am Montag. "Wir müssen (...) in den Kriegswirtschaftsmodus wechseln", sagt Industrie-Kommissar Thierry Breton.