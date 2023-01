Auch in anderen Städten hatte es in der Silvesternacht Ausschreitungen gegeben. Vor allem in Berlin waren Polizisten, Feuerwehrleute und medizinisches Personal mit Böllern und Raketen angegriffen worden. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hat in diesem Zusammenhang eine Debatte über "fehlenden Respekt vor dem Staat" gefordert. "Der hohe Anteil von Migranten unter den Angreifern muss als solcher benannt werden", hieß es.