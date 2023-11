Nummer ziehen, hinsetzen und warten. Das ist der Alltag in vielen Ämtern in Deutschland. Mitunter kann man auch Online-Termine buchen, die das Warten aber auch nicht immer überflüssig machen. Das Thüringer Finanzamt geht einen anderen Weg. Die Servicestellen der Finanzämter in Thüringen wurden nach dem coronabedingten Schließen nicht wieder geöffnet. Der Grund: Man hat festgestellt, dass sich die meisten Probleme am Telefon lösen lassen.