"Ich betreibe hier keine Hotellerie!" Mit dieser provokanten Aussage möchte der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) wohl ausdrücken, dass der Bestand an Wohnungen für Geflüchtete derzeit aufgebraucht sei. "Wir setzen niemanden auf die Straße", sagt er weiter. Aber "wir sind überfordert, indem wir immer neue Flüchtlinge dazubekommen", ohne dass der Landkreis Bürgergeld-Empfänger wieder aus der Betreuung entlassen kann.

Flüchtlinge in großen Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen, war im Eichsfeld immer die zweite Wahl. Stattdessen bevorzugt der Landkreis die dezentrale Unterbringung - also verteilt in Wohnungen über den Landkreis. Damit will der Kreis sowohl Probleme zwischen Geflüchteten verschiedener Nationalitäten und Religionen als auch mit den Anwohnern vermeiden.

300 Wohnungen hatte der Landkreis Eichsfeld dafür angemietet. Doch damit war es nicht getan. Viele der Wohnungen mussten zunächst hergerichtet und "zweckmäßig" eingerichtet werden.

Drei Gemeinschaftsunterkünfte unterhält der Nordthüringer Landkreis daneben noch, doch die Belegungszahlen dort seien im Vergleich zu ein paar Monaten zuvor deutlich gesunken.

Größter Wohnungsvermieter ist die Kowo in Heilbad Heiligenstadt. 2.000 Wohnungen hat sie insgesamt im Bestand. Jedes Jahr werden zehn Prozent davon, also 200 Wohnungen, neu vermietet. Dabei steigt der Anteil der Wohnungen, in die Geflüchtete einziehen. Dieses Jahr sind es bereits mehr als 100 Wohnungen - also 50 Prozent der Neuvermietungen.

Über die eigene Tochtergesellschaft konnte das Wohnungsunternehmen hier zügig die leer stehenden Wohnungen herrichten. Die dafür zugesagten Fördermittel des Bundes wurden laut Landrat Henning auch relativ zügig und unbürokratisch bereitgestellt, sodass schnell Wohnraum angeboten werden konnte. Derzeit sei der Kreis stark damit beschäftigt, die Nachweise für die erfolgten Maßnahmen mit der Thüringer Aufbaubank abzurechnen.

Großer Teil der Wohnungen mit Ukrainern belegt