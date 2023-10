Ähnlich beim Schulamt Westthüringen: Auch dort gab es am Mittwoch viele Anfragen von Lehrern oder qualifizierten Seiteneinsteigern. Doch so ganz schnell gehe das nicht, erzählt Jafar Al Zaabalawi, der in Syrien Elektrotechnik studiert hat und nun am Stand des Schulamts Auskunft gibt. Seit drei Jahren arbeitet er bereits in Eisenach als Lehrer, erst an einer Berufsschule, nun an einer Regelschule. Er muss aber noch eine Sprachprüfung bestehen und für zwei Jahre ein Studienseminar besuchen, bevor er tatsächlich fertig ausgebildet ist.