Die Situation an der Unterkunft in Obermehler ist ähnlich wie in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl oder anderen Thüringer Einrichtungen momentan wegen der vielen geflüchteten Menschen angespannt - für die circa 850 Geflüchteten in Obermehler selbst und auch für die Anwohner. So klagen die Anwohner im nahegelegenen Schlotheim über eine spürbare Zunahme von Konflikten mit den Bewohnern.