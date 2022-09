"Wir sehen auch einen hohen Beratungsbedarf", pflichtet Teag-Sprecher Schreiber bei. Viele Menschen hätten zunächst nach den neuen Regelungen gefragt, die die Bundesregierung gerade wieder verkündet hat. Doch die Versorger wüssten oftmals zunächst auch nicht viel mehr als das, was in den Medien mitgeteilt wurde. Auch in Weimar oder in Nordhausen fragen vermehrt Stadtwerke-Kunden an. Zuletzt hätte bei den sich meldenden Kunden jedoch die Sorge stark zugenommen, ob sie die Rechnungen noch bezahlen können oder was sie tun könnten, um die höheren Preise zu bezahlen.