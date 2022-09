In Leipzig ist die Ausnahmesituation schon eingetreten. Die Stadt unterstützt ihre Stadtwerke mit 150 Millionen Euro. Ein kurzfristig beschafftes Darlehen für turbulente Zeiten. Es ist nötig, damit die Stadtwerke weiterhin an der Energiebörse handeln können. Denn die Börse verlangten Sicherheiten, sagt Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl.

Diese Sicherheiten würden sich an den Energiepreisen bemessen: "Da muss richtig Geld hinterlegt werden und da sind so extreme Ausschläge, das gab es noch nie. Der Strompreis schwankte früher zwischen 15 und 30 Euro und dann musste man das auch absichern. Aber jetzt schwankt er halt zwischen 20 und 1.050 Euro. Das sind so extreme Summen, die alle Energieversorger, die an der Börse handeln, in Bedrängnis bringen", sagt Viereckl. Dafür habe die Stadt den Stadtwerken einen Sicherheitsschutzschirm zur Verfügung gestellt, damit sie weiter an den Börsen tätig seien könnten.