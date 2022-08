In der Debatte um Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dringt die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders, auf die Aktivierung landeseigener Gebäude. Es sei ein Armutszeugnis, dass die Landesregierung es nicht schaffe, eigene Liegenschaften wie Eisenberg oder Hermsdorf wieder in Betrieb zu nehmen, sagte Enders.

Das Land müsse endlich seiner Verantwortung nachkommen und eine Unterbringung der Flüchtlinge in seinen eigenen Liegenschaften organisieren. Das Land verfüge über zahlreiche leerstehende Gebäude in Städten und Gemeinden, sagte sie.

Trotz der bestehenden Unterbringungsprobleme nimmt Thüringen in vier kreisfreien Städten und fünf Kreisen weiterhin Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf. Innerhalb der vergangenen Woche waren es mehr als 500, die teilweise in hergerichteten, zuvor leerstehenden Wohnungen, aber auch in Turnhallen untergebracht wurden, wie ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes am Donnerstag in Weimar sagte. Damit habe der Freistaat bisher knapp 25.000 Flüchtlingen aus der Ukraine eine Bleibe gegeben.