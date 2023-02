Wegen starker Belastung war die Internetseite des Flughafens Erfurt-Weimar am Donnerstagmorgen vorsichtshalber abgeschaltet worden. Das teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, was die Überlastung verursacht habe. Der Internetanbieter prüfe derzeit, ob es sich um einen Hackerangriff handele. Schäden an den IT-Systemen habe es keine gegeben, so der Sprecher. Mittlerweile ist die Internetseite wieder online.