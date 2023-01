Sömmerda will wegen Klimawandel nachsteuern

Inzwischen versuchen Städte, mit nachhaltigen Ideen gegen die Hitze anzugehen, zum Beispiel mit mehr Begrünung auf Dächern und Fassaden. Auch in Sömmerda will man sich künftig besser vor Hitze schützen. Dort ist besonders die Innenstadt stark betroffen.

Wir haben viel versiegelte Flächen [...] und das Problem, dass bei entsprechenden Wetterlagen extremer Hitzestau die Bürger belastet. Ulrich Braem Bau- und Umweltamt Sömmerda

Wenn es über mehrere Tage lang heiß ist, lässt sich laut Bau- und Umweltamt ein Phänomen beobachten: Die Innenstadt wird leer, denn besonders dort staut sich die Hitze - und entweicht nur langsam. Laut Ulrich Braem vom Bau- und Umweltamt ist das mit den mittelalterlichen Strukturen der Stadt zu erklären:

"Wir sind in einer Ackerbürgerstadt, also in einer mittelalterlich geprägten Struktur, wo gerade im Zentrum wenig öffentliches Grün ist, was ja kühlend wirkt. Ganz im Gegenteil, wir haben viel versiegelte Flächen, auf dem Marktplatz, in der Fußgängerzone. Und dort haben wir natürlich schon das Problem, dass bei entsprechenden Wetterlagen extremer Hitzestau die Bürger belastet."

Alternative Pläne für Innenstadt

Die Herausforderung sei: An vielen Stellen in Sömmerdas Innenstadt könnten nicht so einfach Bäume gepflanzt werden, da im Untergrund massiv Leitungen verlegt sind. Deshalb wird nun über alternative Ideen gesprochen.

Eine davon sind sogenannte Wasserzerstäuber - davon sollen künftig mehrere in der Innenstadt installiert werden. Etwa zwei Meter hoch sollen sie sein und von oben einen feinen Wassernebel versprühen, sodass es angenehm abgekühlt wird, wenn man darunter hindurchläuft.

Wir reden hier jetzt nicht von einer Topfpflanze, sondern wir reden schon von Pflanzen, die dann auch eine entsprechende Größe haben. Ulrich Bream Bau- und Umweltamt Sömmerda

Außerdem sind mobile, bepflanzte Container geplant. An diesen sollen Sitzgelegenheiten angebracht sein, sodass man sich im Schatten der Pflanzen abkühlen kann. "Wir reden hier jetzt nicht von einer Topfpflanze, sondern wir reden schon von Pflanzen, die dann auch eine entsprechende Größe haben und entsprechend Schatten werfen", sagt Ulrich Braem.

Sonnensegel, wie hier animiert, sollen Schatten in den Straßen bieten. Bildrechte: maniax-at-work, Klimakalender 2019 Stadt Sömmerda

Mobile Pflanzencontainer sollen Kühleffekt bringen

Die Begrünung der Innenstadt sei besonders wichtig, weil die Verdunstung von Pflanzen automatisch einen kühlenden Effekt habe. Mobil sollen die bepflanzten Container deshalb sein, damit sie im Fall von Veranstaltungen auf dem Marktplatz auch zur Seite geschoben werden können, so die Idee. Schließlich könnten noch öffentliche Sonnensegel und zwei bis drei Trinkbrunnen zum Einsatz kommen. Braem ist überzeugt, dass diese gerade an heißen Tagen rege genutzt werden dürften.