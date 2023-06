Auch die Wahl eines Linke-Kandidaten in die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) des Thüringer Landtages zur Kontrolle des Verfassungsschutzes scheiterte. Fraktionschef Steffen Dittes fiel durch, nachdem der Linke-Abgeordnete Sascha Bilay in drei Wahlgängen gescheitert war. Bisher sind in die PKK, die den Verfassungsschutz kontrolliert, lediglich vier Vertreter von CDU, SPD und FDP gewählt worden. Das Gremium braucht aber fünf gewählte Mitglieder. Daher arbeitet die PKK der zurückliegenden Wahlperiode weiter.