Relativ betrachtet geht es Neuhaus sogar noch recht gut. "Wir haben im Vergleich zu anderen in unserer Größenordnung ein hohes Steueraufkommen", sagt Uwe Scheler. Bis zur Jahrtausendwende wurde viel in Gewerbegebiete und Stadtentwicklung investiert. Uwe Scheler: "Wir haben nicht einen, sondern 300 Steuerzahler." Deshalb ergebe die Gewerbesteuer, welche die Unternehmen direkt an die Kommune zahlen, recht stabil zwischen drei und vier Millionen Euro. "Das ist unsere Basis", sagt der Bürgermeister.

Kreisumlage als Ärgernis

Dass das Geld trotzdem oft nicht reicht und selbst nötige Investitionen geschoben werden müssen, hat unterschiedliche Ursachen. Als Hauptursache sieht Uwe Scheler die Kreisumlage. "Sie belastet uns am meisten", sagt er. "An keiner anderen Stelle kann ich so viel Geld einsparen." Von den jährlich bis zu vier Millionen Euro an Gewerbesteuer gingen zirka 400.000 Euro an das Land - und 3,5 Millionen Euro, also "der ganze Rest", an den Landkreis Sonneberg. Uwe Scheler ist deutlich anzusehen, wie sehr ihn das ärgert.

Aber nicht nur die zu zahlende Kreisumlage sorgt dafür, dass das Geld knapp ist. Mit der Gebietsreform hat Neuhaus in den vergangenen Jahren sieben Gemeinden aufgenommen. "Mit den Eingemeindungen von Steinheid 2011 sowie Scheibe-Alsbach und Siegmundsburg 2012 kamen drei Gemeinden mit einem defizitären Haushalt dazu", sagt der Bürgermeister. Dasselbe hatten wir 2019 nochmal mit Piesau und Lichte. Da ist es leider nicht so, dass Minus und Minus Plus ergibt." Denn die neuen Ortsteile besäßen so gut wie keine Gewerbebetriebe, die Steuern einbringen.

Bei unserem Investitionsstau bräuchten wir zehn Millionen Euro. Sehen Sie sich unsere Gehwege und Straßen an. Uwe Scheler Bürgermeister Neuhaus am Rennweg