Die Wählerschaft der Grünen ist grundsätzlich eher jung und verfügt im Vergleich zu anderen Parteien über die höchsten Bildungsabschlüsse und das meiste Einkommen. Das zeigt sich auch in Thüringen: Über fünf Prozent der Zweitstimmen erhielt die Partei ausschließlich in den Gutverdiener-Wahlkreisen der Universitätsstädte, beispielsweise in Jena I (15,2 Prozent), Erfurt III (11,6 Prozent) und Weimar II (10,2 Prozent).

Mit dem verpassten Parlamentseinzug muss die Partei allerdings nicht nur Büros im Landtag aufgeben, sondern auch Beschäftigte. "Die zu verabschieden ist wirklich keine schöne Aufgabe", so die Grünen-Politikerin. Ob Henfling selbst und Bernhard Stengele weiter an der Spitze der Partei stehen wollen, ließ sie vorerst offen. "Ich will mich jetzt erstmal um meine Familie kümmern", so Henfling am Mittwoch bei der Landespressekonferenz.