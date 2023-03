In Erfurt gibt es überdurchschnittlich viele Rückstande von Drogen im Abwasser . Das geht aus Daten der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Dazu wird regelmäßig das Abwasser von über 100 europäischen Städten auf Drogenrückstände untersucht.

Demnach weist Erfurt die sechsthöchsten Menge an Rückständen von Methamphetamin auf, das auch als Partydroge Crystal Meth bekannt ist. Höhere Werte haben nur noch Ostrava, Prag und Karlsbad in der Tschechischen Republik, außerdem Chemnitz und Dresden. Nach einem Rückgang 2021 sind die Methamphetamin-Rückstände im Abwasser im vergangenen Jahr in Erfurt wieder auf das Niveau der Jahre 2017 bis 2019 gestiegen. Sie liegen aber immer noch unter dem Wert von 2020.