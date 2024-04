Die Wanderausstellung "Ist die Wende zu Ende?" von Wissenschaftlern des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt befasst sich mit Erfahrungen aus der Wende-Zeit.

Die Ausstellung war zunächst im brandenburgischen Spremberg zu sehen, nun kommt sie auch nach Thüringen und Sachsen.

Die Schau versteht sich als Erinnerungswerkstatt, die zu Gesprächen anregen soll.

"Die Wende ist noch nicht zu Ende! Sie setzt sich in den Köpfen der Menschen und in den Verhältnissen fort", kommentiert Bergbauingenieur Steffen Schallert die Eröffnung der Ausstellung "Ist die Wende zu Ende" in Spremberg. "Es hätte noch schlimmer kommen können", sagt der Rentner, der nach 1990 in Arbeitsamt und Jobcenter wechselte, um die gröbsten Folgen von schlagartigem Wechsel in die Marktwirtschaft, Treuhand-Ausverkauf, Deindustrialisierung und Elitenwechsel im Beitrittsgebiet zu mildern. Bildrechte: Konrad Behr

Viele persönliche Erfahrungen

Seine Erfahrungen finden sich in der Dokumentation von 45 ausführlichen Interviews der Ausstellung ebenso wieder wie die von "Wendegewinnern". Positive Erlebnisse wie Krisenbewältigung im Sinne des Modewortes Selbstermächtigung kamen einzelnen Besuchern sogar zu kurz. In jedem Fall aber bot schon die Vernissage in einem leerstehenden Ladenlokal der Spremberger Altstadt eine Vorstellung auf die gesprächsanregende Wirkung der Ausstellung. Bildrechte: Konrad Behr

Ab April auch in den mitteldeutschen Wahlländern

Bis in den September des "Schicksalswahljahres" 2024 hinein wird sie durch die drei ostdeutschen Wahlländer Brandenburg, Sachsen und Thüringen touren. Sie spiegelt authentische, widersprüchliche Erfahrungsberichte der frühen 90er-Jahre aus Ostdeutschland. Hinter dem Projekt stecken zwei promovierte Wissenschaftler am Standort TU Berlin des dezentralen Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt. Der Historiker Felix Axster und der Kulturwissenschaftler Matthias Berek begannen schon vor Corona-Zeiten mit Interviews, sammelten 4.500 Minuten Audiomaterial von 45 Personen. Klassische "Oral History", wie Felix Axster bestätigt. Bildrechte: Konrad Behr

Keine Wende-Mainstream-Erzählung

Begonnen hatten sie mit den legendären Kalikumpeln von Bischofferode im Eichsfeld, die sich mit einem Hungerstreik unter Tage gegen die Schließung ihres Schachtes zugunsten der westdeutschen Konkurrenz wehrten. Matthias Berek räumt ein, dass man vom "Master Narrative", vom Mainstream der Siegererzählung der deutschen Wiedervereinigung, abweiche. Also über das offiziell meistgepflegte Bild der "blühenden Landschaften" hinausgehe. Dabei kommt es beiden Autoren entscheidend auf die Breite und Vielfalt der Erfahrungen an.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ungewöhnlich ist auch die Konzentration auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Die Forscher haben den Akzent auf Engagierte in Sozial- und Arbeitskämpfen, auf das Schicksal ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter vor allem aus Vietnam oder Afrika, auf linke Alternativvorstellungen zum Beitritt und auf die jüdische Perspektive gelegt.

Eher schlichtes Ausstellungsdesign

Optisch mutet die Ausstellung nicht sensationell an. Klassische Holzaufsteller heben in blau, gelb und grün markante Zitate aus Interviews hervor, die man in gekürzter und geschnittener Form per Kopfhörer nachhören kann. Ausgelegte Postkarten, die nach Hoffnungen, Ohnmachtsgefühlen oder erfolgreichen Veränderungserfahrungen fragen, sollen den Inhalt der Ausstellung über die kommenden Monate dynamisch verändern. Die Ergebnisse dieser fortgesetzten Befragung während der Präsentation sammelt die zeitgleich eröffnete retrospektive Sonderausstellung "VEB Museum" des Dresdner Hygienemuseums.

Einladung zu fortgesetzten Gesprächen

Ein bunter Kiosk draußen, eingerichtet von den beiden Performern Anna Stiede und Hans Narva, befördert die Kommunikation der Besucher zusätzlich. Zur Vernissage gab es Borschtsch und Getränke. Die Gespräche spiegelten die Vielfalt der Erfahrungen und Sichtweisen wider. Einige zogen aber eine gerade Linie von den Traumata und gebrochenen Biografien der 90er-Jahre zur heutigen Popularität destruktiver Mecker- und Racheparteien.