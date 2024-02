Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Wohnraum Debatte um Flüchtlinge in Bad Berka - Ehrenamtliche helfen bei Integration

21. Februar 2024, 17:08 Uhr

In Thüringen ist der Wohnraum für Flüchtlinge knapp. Überall wird danach gesucht - auch im Weimarer Land. Ein Investor in Bad Berka bietet seine Immobilie ukrainischen Familien an. In der alten Quellbrunn-Klinik wohnen bereits elf von ihnen. Allerdings ist das Projekt nicht unumstritten.