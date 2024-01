Weimarer Land Ukrainische Kinder pendeln weiter stundenlang zur Schule

Ein Streit, ausgetragen auf dem Rücken der Kinder. Immer noch laufen sie frühmorgens zum Bus, steigen danach in die Bahn, um in Weimar umzusteigen und von Kranichfeld erneut einen Fußmarsch in Richtung Schule anzutreten. "Sie werden sehr wohl im Ort wahrgenommen. Sie kommen ja immer gemeinsam. Und in Freistunden oder wenn ihr Zug mal ausfällt, hängen sie im Jugendclub ab. Was sollen sie auch tun?" , sagt Kranichfelds Bürgermeister Jörg Bauer (Aktiv für Kranichfeld). Er ist unglücklich über die Situation, hat versucht zu helfen.