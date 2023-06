Das Feuer war am vergangenen Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft ausgebrochen. Der Achtjährige starb, elf weitere Menschen wurden verletzt. Mehr als 240 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen zunächst in der Erstaufnahmestelle in Hermsdorf unter. Seit Mittwoch kehren sie nach und nach zurück und werden in den bewohnbaren Teilen der Unterkunft in Apolda untergebracht.