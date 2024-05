Als Mannschaft des Gastgeberlandes nimmt die deutsche Nationalelf an der Fußball Europameisterschaft 2024 teil. Das Turnier beginnt am 14. Juni und endet mit dem Finalspiel am 14. Juli. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt in Vorbereitung auf das Turnier nach Thüringen und absolviert hier ein fünftägiges Trainingslager.