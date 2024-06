Welche Rolle der Fußball-Sport in dem ehemaligen KZ Buchenwald spielte, ergründet die heutige Gedenkstätte Buchenwald mit einer Outdoor-Ausstellung und einem begleitenden Blog auf ihrer Website. Wie Rikola-Gunnar Lüttgenau, Sprecher der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, im Gespräch bei MDR KULTUR erklärte, war das Fußballspielen in dem Konzentrationslager für die Häftlinge als Spieler oder Zuschauer "eine winzige kleine Möglichkeit, sich dem grauenhaften Alltag zu entziehen."

Auf der andere Seite seien die Spiele für die SS eine Form gewesen, "die Lagerwirklichkeit zu vertuschen, unter anderem vor Besuchern", erklärte der Sprecher weiter. Den ersten Fußballplatz im KZ Buchenwald ließ die SS im Jahr 1939 errichten, wie es im Online-Blog heißt. Dieser entstand an der Stelle der ehemaligen Behelfsbaracken des Pogromsonderlagers; später gab es ein neues Spielfeld unterhalb der letzten Barackenreihe, wo 1942 dann das sogenannte Kleine Lager errichtet wurde. In den dort stattfindenden Spielen mussten teilweise jüdische Häftlinge gegen nicht-jüdische Häftlinge antreten. Wie lange und wie oft Spiele stattfanden, sei nicht überliefert.

An manchen arbeitsfreien Sonntagnachmittagen duldete die SS weitere Fußballspiele. Möglicherweise bot dies manchen Inhaftierten eine kurze Flucht aus dem brutalen Lageralltag. Allerdings galt dies nur so genannten privilegierten Häftlingen, der Großteil der Inhaftierten wäre wegen der Lagerbedingungen ohnehin physisch überhaupt nicht in der Lage dazu gewesen, wie Stiftungssprecher Rikola-Gunnar Lüttgenau sagte: "Es gab Ausschlussfaktoren. In den späteren Jahren durften jüdische Häftlinge nicht Fußball spielen und die körperliche Konstitution der meisten Häftlinge war sowieso nicht so, dass es möglich gewesen wäre."