Im Weimarer Land hat die Kranichfelder Feuerwehr kein Löschwasser mehr. Bürgermeister Jörg Bauer (SPD) sagte MDR THÜRINGEN am Montag, die Situation sei katastrophal. Was über Jahre verschlafen worden sei, bekäme man jetzt innerhalb kurzer Zeit nicht korrigiert. Es gebe einfach keine schnelle Lösung. Die Stadt will nun große faltbare Zisternen anschaffen. Die sind laut Bauer aber frühestens im nächsten Jahr einsatzbereit. Selbst wenn sie schnell geliefert würden, fehle das Wasser, um sie zu befüllen.

Ilm fehlt das Wasser

Wegen der Hitze und Trockenheit sind die Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr an der Kirchbrücke und am Stedtener Ilm-Wehr oberhalb der Staumauer nicht mehr nutzbar. Der Grund: Der Ilm fehlt das Wasser. In Kranichfeld trocknet der Fluss in trockenen Sommern oberirdisch aus und fließt unterirdisch weiter.