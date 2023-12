Schulabschlüsse staatlich anerkannt

Allein in den vergangenen zwei Jahren ist die Schule enorm gewachsen. Inzwischen lernen 570 Mädchen und Jungen vom Kindergartenalter bis zum Abschluss nach der neunten Klasse hier. Auf dem Schulgelände wurde ein zweites Gebäude mit Fachkabinetten errichtet, die Voraussetzung für eine weitere Lizenz. Die Schulabschlüsse sind nun staatlich anerkannt.

Nach der neunten Klasse können die Schüler eine Ausbildung beginnen, oder aber an einer weiterführenden Schule ihr Abitur machen. Auch ein Kindergartengebäude wurde inzwischen gebaut. Weil der Platz schon wieder eng wird, ist für das kommende Jahr eine Aufstockung geplant. Auf dem Dach entsteht eine neue Etage mit einer Werkstatt, einem Nähkabinett und Unterrichtsraum. Bildrechte: MDR/Gerd Keßler

Technische Projekte sollen Schule unabhängiger machen

2021 wurde eine Wasseraufbereitungsanlage in Betrieb genommen, die Kinder und Familien mit sauberem Wasser versorgt. Aber damit nicht genug: Die Keßlers haben neue Ideen für weitere technische Projekte. "Hier in der Gegend fällt bis zu vier-, fünfmal am Tag der Strom aus. Da ist nicht gut für unsere Geräte. Computer und Wasseraufbereitungsanlage leiden darunter. Wir versuchen jetzt autark zu werden." Ein Sponsor ist von der Idee überzeugt: Das Unternehmen aus Bad Staffelstein (Bayern) spendiert eine Solaranlage mit Speicher für rund 35.000 Euro. Im Januar sollen die Module montiert werden. Sie sollen die Schule mit Sonnenstrom versorgen. Bildrechte: MDR/Gerd Keßler

"In dem Zuge wollen wir auch die Küche umstellen. Noch wird dort mit Holz gekocht. Das wollen wir ändern. Es wird umgestellt auf Elektro." Die Geräte dafür zahlt die Thüringer Staatskanzlei. Auch dort konnte der Verein Fördergelder einwerben. "Wir sind glücklich, dass wir damit auch den Werkraum mit Maschinen bestücken können", sagt Gabriele Keßler. Doch das Geld fließe nicht von allein.

Die Keßlers und ihr stetig wachsendes Vereinsteam sind unaufhörlich auf der Suche nach Sponsoren, Förderprogrammen und Paten. Sie gehen Klinken putzen und fragen nach Geldspenden. Von denen konnten sie zum Beispiel in den vergangenen Monaten Lebensmittelgutscheine ausreichen. "Die Inflation hat auch in Kenia hart zugeschlagen. Der normale Beutel Reis kostet inzwischen das Vierfache als noch vor zwei Jahren. Man kann sich nicht vorstellen, was das für die Familien bedeutet." Bildrechte: MDR/Gerd Keßler

Beliebter Arbeitgeber in der Gegend

Glücklich ist, wer einen Job hat. Inzwischen arbeiten 37 Männer und Frauen an der Schule. Sie sind Lehrer, Wachpersonal oder Köchinnen. "Die Schule ist in der Gegend zu einem beliebten Arbeitgeber geworden." Der Verein zahlt regelmäßig Gehälter aus und versorgt die Angestellten mit Wasser und Essen - auch in den Ferien. Von denen gibt es in Kenia recht viel. Nach drei Monaten Unterricht haben die Kinder einen Monat frei. In dieser Zeit sind sie normalerweise daheim und auf sich allein gestellt - und oft ohne regelmäßiges Essen und Beschäftigung.