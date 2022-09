Während "normale" Einsätze nach zwei bis drei Stunden beendet sind, können Einsätze mit Rettern auch schon mal ein paar Tage in Anspruch nehmen. "Auch wenn die Feuerwehrleute in ihrer Ausbildung viel lernen. Auf alles können sie nicht vorbereitet sein. Man kann nicht alle Situationen üben."

Für die Einsatzkräfte wie auch für die Notfallseelsorger ist es wichtig, eine Mauer aufzubauen. Was wenig empathisch klingt, ist nicht so gemeint. Es ist ein Selbstschutz. "Man darf das Erlebte nicht mit nach Hause nehmen. Man sieht und erlebt Dinge, die man erst einmal selbst verarbeiten muss."

Das Team im Weimarer Land ist aktuell gut aufgestellt. Zwölf Männer und Frauen sind ehrenamtlich engagiert. "Sie kommen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen und das ist gut so. Jeder Einsatz verlangt andere Eigenschaften. Wir haben für jeden Einsatz ein passendes Teammitglied", so Hesse.

Unterstellt ist das Team im Weimarer Land dem Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt. In anderen Teilen Thüringens sind es Kirchen, die die Teams betreuen, Sozialverbände, das DRK oder ein eigener Verein. Die Leitung auf Landesebene übernimmt das Innenministerium. Von dort kommen auch klare Vorgaben. So muss ein angehender Seelsorger eine Ausbildung abschließen: Vier Module als Wochenend-Schulungen stehen an.

Wer Rettungskräfte betreuen will, muss obendrauf noch eine Woche in der Feuerwehrschule absolvieren. Zudem stehen regelmäßige Teamtreffen an. "Die Qualität soll auf hohem Niveau gehalten werden und überall in Thüringen vergleichbar sein."