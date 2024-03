Bildrechte: Thüringer Polizei

Gewerbegebiet Erfurter Kreuz Technische Mängel bei Bussen in Arnstadt: Polizei nennt weitere Details

Hauptinhalt

07. März 2024, 18:41 Uhr

Am Montag hatte die Polizei drei Busse im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz aus dem Verkehr gezogen. Etwa an den Bremsen gibt es erhebliche Mängel. Mit den Fahrzeugen wurden Beschäftigte an ihren Arbeitsplatz gefahren.