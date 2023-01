Erneut ist in Thüringen ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die bisher unbekannten Täter Sonntagnacht gegen 02:15 Uhr an einem Zigarettenautomaten Am Fürstenberg in Arnstadt zu schaffen gemacht und dort das Münzgeld erbeutet. An die Zigaretten seien die Täter nicht gekommen, so die Polizei.