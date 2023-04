Am liebsten würde der Zweijährige direkt mit dem Autoscooter loslegen. Aber Hussain hält seinen Sohn zurück. Mit seiner Frau Najiba und dem zweiten Sohn schlendern sie über den Erfurter Domplatz, wo gerade die Fahrgeschäfte für den Altstadtfrühling aufgebaut werden. Am Wochenende wollen sie hingehen. "Wir haben noch keinen Kindergartenplatz", sagt Hussain, da sei diese Ablenkung gut für die Kinder.

Jahrelang hat Hussain erst in einer Bank und dann in verschiedenen Funktionen für die afghanische Regierung gearbeitet - im Außenministerium und in der Statistikbehörde beispielsweise. Gar nicht gut in den Augen der Taliban. Und auch Najibas Tätigkeit war den neuen Machthabern ein Dorn im Auge: Sie arbeitete unter anderem für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, aber auch für das afghanische Innenministerium. Dort war ihr Job im Rahmen eines von der UN geförderten Projektes, den Frauenanteil in den Ministerien zu erhöhen.