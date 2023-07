Eine Umfrage der Stadtverwaltung habe jüngst ergeben, dass 90 Prozent der Frauen und 80 Prozent der Männer eine solche Überwachung an Brennpunkten wollen. Das könne man nicht ignorieren, so Bausewein. Innere Sicherheit spielt laut Bausewein eine große Rolle. Er sei früher ein vehementer Gegner der Videoüberwachung gewesen, habe seine Meinung inzwischen aber geändert. Auch im Thüringer Landtag wurde vor zwei Jahren eine mögliche Videoüberwachung unter anderem in Erfurt diskutiert.