In Erfurt hat es am Wochenende neben Schlägereien und Bränden auch mehrere Messerangriffe gegeben. Die Polizei sprach angesichts der zahlreichen Einsätze von einem Ausnahme-Wochenende in Erfurt. Allein in der Schmidtstedter Straße hat es laut Polizei zwei Angriffe mit einem Messer gegeben.