Denn noch immer hält sich das Gerücht: Einmal Werkstatt, immer Werkstatt, bestätigt Irena Michel von der Bundesagentur für Arbeit: "Ja, leider ist das manchmal noch so und deswegen ist das ganz wichtig zu zeigen, dass die Werkstätten ja zwei Aufträge haben. Einmal zu schauen, wie kann ich am besten mein Arbeitsleben gestalten, wenn es für mich nicht möglich ist, in einem sogenannten normalen Unternehmen tätig zu sein. Aber viel wichtiger ist, dass es in den Werkstätten Bereiche gibt, die genau darauf ausgerichtet sind, Menschen zu erproben, ihre Stärken kennenzulernen und dann zu schauen, was kann ich draußen in einem normalen Unternehmen tun und das ist die Hauptaufgabe von Werkstätten."