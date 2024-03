Drei Jahre nach seiner Verurteilung wegen Blutdopings an Sportlern hat der Erfurter Sportmediziner Mark S. seine Zulassung als Arzt verloren. Laut einer Sprecherin des zuständigen Landesverwaltungsamts in Erfurt sei am Dienstag ein entsprechender Widerrufbescheid verschickt worden. S. habe allerdings die Möglichkeit, innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen. Die Sportschau hatte zuerst darüber berichtet.