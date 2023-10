Bildrechte: IMAGO/Karina Hessland

Verkehr Binderslebener Knie Erfurt: Vollsperrung ab Donnerstagabend

19. Oktober 2023, 16:17 Uhr

Autofahrer in Erfurt müssen seit Donnerstagmorgen mit Behinderungen am Binderslebener Knie rechnen. Grund sind Bauarbeiten in der Heinrichstraße. Am Abend wird die Straße komplett gesperrt.