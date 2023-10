Noch sei der Moschee-Neubau eine Baustelle, sagte Malik. Deshalb nahm die Erfurter Gemeinde auch nicht am Tag der Offenen Moschee am Dienstag teil. Die gesellschaftlichen Verwerfungen der vergangenen Jahre wie Corona oder der Ukraine-Krieg sind nach Maliks Worten auch für das Bauvorhaben spürbar gewesen. Handwerksbetriebe sind in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, die Baupreise gestiegen. Trotzdem befinde man sich weiter im Zeitplan, sagte der Gemeindesprecher.