Infolge der Theater-Affäre wurde die Werkleitung des Theaters abgesetzt und auch Generalintendant Guy Montavon freigestellt. Er war auf dieser Position seit 2002. Für die Stadt wird die Aufarbeitung teuer. Allein die Kosten für die Gutachten hat die Stadt vor einigen Wochen auf 320.000 Euro beziffert. Das Thema war laut "Thüringer Allgemeine" am Donnerstag auch Thema des letzten Stadtrates vor der Kommunalwahl am 26. Mai. Dort kritisierten mehrere Parteien, wie die Stadt die Vorgänge am Theater aufklärt.