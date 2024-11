Aufgrund von Bauernprotesten müssen sich Autofahrer am Donnerstag und am Freitag auf Thüringer Straßen zwischenzeitlich auf Staus und Behinderungen einstellen. Wie die Polizei mitteilte, sind Fahrzeug-Konvois in den Landkreisen Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen und Gotha unterwegs.

Lkw, Traktoren, Firmenfahrzeuge und Wohnmobile fahren demnach von Bayern in Richtung Berlin. Ein Zwischenstopp ist in Erfurt ist geplant, dort soll am Donnerstagabend eine Kundgebung stattfinden. Am Freitag geht es weiter nach Berlin, Verkehrsbehinderungen kann es dann in den Landkreisen Weimarer Land und Sömmerda geben.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Großdemonstration am Freitag in Berlin

Für Samstag ist am Brandenburger Tor in Berlin eine Großdemonstration angemeldet. Dabei soll es unter anderem um Probleme wie Bürokratie, Pflegenotstand und Rente gehen. Es wird damit gerechnet, dass sich andere mittelständische Unternehmen den Protesten anschließen. Ob sich auch Thüringer Landwirte anschließen, ist derzeit nicht bekannt.

Angemeldet hat die Berliner Demonstration der Verein "Hand in Hand für unser Land", in dem sich laut Bayerischem Rundfunk unter anderem auch rechtsextreme Gruppierungen treffen. Der Verein distanziert sich davon und will "unabhängig agieren, ohne Ansehen der politischen Ausrichtung". Initiator ist ein Landwirt aus Niederbayern.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire