Nach Bauernprotesten an und auf der Autobahn 72 in Südwestsachsen ermittelt die Polizei wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Vier Traktoren hätten am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr die A72 zwischen Stollberg-Nord und Zwickau-Ost blockiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit Tempo 20 seien sie nebeneinander in Richtung Hof gefahren. Vermutlich über einen Versorgungsweg sollen sie die A72 verlassen haben. Zu größerem Stau sei es allerdings nicht gekommen, hieß es auf Nachfrage.

Bildrechte: Telenewsnetwork