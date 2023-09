Unesco: Das sind Thüringens Welterbe-Stätten

Sie darf natürlich nicht fehlen: 1999 wurde die Wartburg als ein "hervorragendes Denkmal der feudalen Epoche in Mitteleuropa" in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen. Die Burg bei Eisenach ist, so begründete es das Komitee damals, "als Arbeits- und Lebensort Luthers während seines Exils und als Entstehungsort von Luthers Übersetzung des Neuen Testaments mit kulturellen Werten von universeller Bedeutung verknüpft". Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich