Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird wegen des Vorfalls jetzt gegen mindestens neun Personen ermittelt. Ermittlungsverfahren liefen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Es seien Videos gesichtet und ausgewertet worden. Demnach habe es mehr Tatbeteiligte gegeben als zunächst angenommen. Die Polizei stellte die Aufnahmen sicher. Zu Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, teilte sie mit, dass das Verbreiten dieser Filme nicht erlaubt ist.

Nach Angaben der Polizei war am Samstag ein 32-Jähriger mit einer 17-jährigen Frau in Streit geraten. Dabei hatte die Frau mit einer zerbrochenen Glasflasche in Richtung des Mannes geschlagen. In der Folge mischten sich drei Männer im Alter von 43, 39 und 23 Jahren in die Auseinandersetzung ein. Es kam den Angaben zufolge zu mehreren Körperverletzungen. Zwei Männer wurden leicht verletzt.