Ein Brief mit einer unbekannten Substanz hat am Freitagnachmittag in der Erfurter Lokalredaktion der "Thüringer Allgemeine" zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale sagte, stellten Spezialisten des Landeskriminalamtes den Brief sicher, um die Substanz weiter zu untersuchen. Auch die Feuerwehr und das Gesundheitsamt seien im Einsatz gewesen. Verletzt wurden den Angaben nach niemand.