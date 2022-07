Drei Viertel der Erfurter wollen eine weitere Bundesgartenschau im Jahr 2026 in der Landeshauptstadt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage aus der vorigen Woche. Das Markt- und Sozialforschungsinstitut Insa-Consulere hatte dafür 500 Erfurter und Erfurterinnen telefonisch und online befragt. Zuvor hatte sich bereits Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) für eine weitere Buga ausgesprochen, wollte sich aber nach dem Ergebnis der Bürgerumfrage richten.

Bei der Umfrage gaben drei von vier Befragten an, dass sie die Buga im vergangenen Jahr selbst besucht haben. Fast allen hätten die Ausstellungsflächen gut bis sehr gut gefallen. Laut Insa-Consulere-Chef Hermann Binkert waren die Teilnehmer der Umfrage ausgesprochen gesprächsbereit.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) kündigte an, für die nächste Stadtratssitzung Ende September eine Vorlage einzureichen, um die Positionen der Stadträte zu dem Thema abzufragen. Mit Rostock hatte erstmals in der 70-jährigen Buga-Geschichte eine Stadt den Zuschlag wieder zurückgegeben. Die Hansestadt sollte die Buga 2025 ausrichten. Seitdem wird in Erfurt über eine abermalige Bewerbung diskutiert. Wegen der kurzen Vorlaufzeit hält die Stadtverwaltung aber erst eine Ausrichtung 2026 für realistisch.