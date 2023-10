In Erfurt kann es am Samstag (28.10.) aufgrund mehrerer Demonstrationen zu Behinderungen des Auto-, Straßenbahn- und Busverkehrs kommen. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN mitteilte, hat die AfD eine Versammlung in der Innenstadt angemeldet. Zudem seien mehrere Gegenversammlungen angekündigt worden. Die Polizei geht bei den Gegendemonstrationen von rund 1.300 Teilnehmern aus. Die AfD rechnet bei ihrer eigenen Demonstration mit etwa 3.000 Teilnehmern.